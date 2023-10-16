В Россонах 76-летняя пенсионерка пропала, возвращаясь из гостей

ННВ • 16/10/23 20:52 • Здарэнні

14 октября в Россонах пропала 76-летняя женщина, которая возвращалась домой из гостей.



В тот вечер Мария Метлицкая гостила в доме №47 на улице Лапенко, около 20:00 она собралась домой. Пенсионерка живет на той же улице в доме №75, пройти ей нужно было порядка 600 метров.

Однако до дома Метлицкая не добралась. До сих пор о судьбе престарелой женщины ничего не известно.

В день исчезновения пенсионерка была одета в зелёный платок, темную куртку, юбкц в складку длиной ниже колен, а также в разноцветные резиновые сапоги.

Всех, кто владеет информацией о местонахождении Марии Метлицкой, просят сообщить в

Россонский РОВД по телефону +375(29)293-8787.