Жителя Орши, спилившего 66 берез, привлекли к уголовной ответственности. Что решил суд?
Под суд попал инвалид из Орши, который на дрова спилил более шестидесяти деревьев в деревне Грязивка Оршанского района.
Согласно материалам судебного, дела мужчина в несколько приемов с помощью двуручной пилы и топора, а иногда одалживая у соседа бензопилу, вырезал в районе Луговой улицы 66 берез, нанеся таким образом ущерб природе в крупном размере — на 13 764 рублей.
Примечательно, что показания на оршанца дала женщина, которая также заготавливала дрова, самовольна вырезая деревья в том же месте между Школьной и Луговой улицами.
В суде мужчина признал вину и заявил о чистосердечном раскаянии. В результате 27 сентября суд города Орши и Оршанского района приговорил его к 2 годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа и конфискации двуручной пилы, а также двух топоров.