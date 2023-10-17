Минчанин погиб под поездом в Чашникнском районе после ссоры с девушкой

Іван Дзедушкін • 17/10/23 12:50 • Здарэнні

Житель Минска поссорился с девушкой, у которой гостил в Чашниках, позже тело мужчины нашли на железной дороге — по нему проехал дизель-поезд.



Вечером 16 октября в Чашникском районе под колесами поезда региональных линий, следовавшего по маршруту «Орша-Лепель», погиб 30-летний житель столицы.

Позже милиция установит, что накануне молодой человек находился в гостях у своей знакомой в райцентре. Вечером 15 октября между ними вспыхнула ссора, в ходе конфликта мужчина порвал свой паспорт, разбил мобильный телефон и ушел.

На следующий день тело минчанина с травмами характерными для наезда железнодорожным транспортом было обнаружено машинистом.

Следователем с привлечением специалистов УГКСЭ по Витебской области осмотрено место происшествия, назначен ряд экспертных исследований.

По данному факту Чашникским районным отделом Следственного комитета проводится проверка. Особое внимание будет уделено причинам и условиям, способствовавшим гибели мужчины, сообщает пресс-служба УВД Витебского облисполкома.