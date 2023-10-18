Грузовик столкнулся с фурой в Дубровенском районе, один человек погиб

Іван Дзедушкін • 18/10/23 11:57 • Здарэнні

В результате смертельного ДТП в Дубровенском районе погиб водитель грузового автомобиля.



Авария произошла 17 октября около 19:30 на 606-м километре автодороги М-1. По информации ГАИ, 37-летний водитель фургона «Iveko» совершил наезд на стоящий с правой стороны дороги большегрузный автомобиль «Volvo» в составе с полуприцепом.

Кабина «Iveko» от столкновения смялась практически до кузова грузовика, в результате водитель этого погиб на месте происшествия.