Грузовик столкнулся с фурой в Дубровенском районе, один человек погиб
В результате смертельного ДТП в Дубровенском районе погиб водитель грузового автомобиля.
Авария произошла 17 октября около 19:30 на 606-м километре автодороги М-1. По информации ГАИ, 37-летний водитель фургона «Iveko» совершил наезд на стоящий с правой стороны дороги большегрузный автомобиль «Volvo» в составе с полуприцепом.
Кабина «Iveko» от столкновения смялась практически до кузова грузовика, в результате водитель этого погиб на месте происшествия.