Работу номеров экстренных служб в Витебской области смогли восстановить, локдаун длился более 4 часов
МЧС заявил о восстановлении работы коротких номеров эстренных служб в Витебской области.
Напомним, что сегодня в регионе вдруг перестали отвечать номера вызова экстренных служб: 101, 102, 103, 104, 112. Официальное сообщение об этом было опубликовано в 12:53.
Несколько часов «Белтелеком» занимался поиском и устранением проблемы, вызвавшей локдаун экстренной связи. Спустя два часа при помощи рассылки SMS на мобильные телефоны жителям Витебщины сообщили альтернативные номера, куда следовало звонить в случае чрезвычайной ситуации.
В 17:36 МЧС распространило сообщение о восстановлении работы коротких номеров экстренных служб в Витебской области. Как видим, локдаун длился как минимум четыре с половиной часа.