Работу номеров экстренных служб в Витебской области смогли восстановить, локдаун длился более 4 часов

Зоя Машэка • 18/10/23 17:59 • Падзеі

МЧС заявил о восстановлении работы коротких номеров эстренных служб в Витебской области.



Напомним, что сегодня в регионе вдруг перестали отвечать номера вызова экстренных служб: 101, 102, 103, 104, 112. Официальное сообщение об этом было опубликовано в 12:53.

Несколько часов «Белтелеком» занимался поиском и устранением проблемы, вызвавшей локдаун экстренной связи. Спустя два часа при помощи рассылки SMS на мобильные телефоны жителям Витебщины сообщили альтернативные номера, куда следовало звонить в случае чрезвычайной ситуации.

В 17:36 МЧС распространило сообщение о восстановлении работы коротких номеров экстренных служб в Витебской области. Как видим, локдаун длился как минимум четыре с половиной часа.