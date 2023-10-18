Свыше 450 тонн зерна похитили из хранилищ двух колхозов в Дубровенском и Крупском районе, следы привели в Оршанский район

Іван Дзедушкін • 18/10/23 17:20 • Эканоміка

На одно из крупнейших предприятий Оршанского района поступило более 450 тонн зерна, похищенного у двух сельхозорганизаций. Сумма ущерба свыше 265 000 рублей.



Было установлено, что директор одного из аграрных предприятий Дубровенского района Витебской области совместно со своим заместителем с 14 августа по 18 сентября похитили со склада организации не менее 101 тонны зерна пшеницы и 27 тонн зерна рапса. Сумма причиненного ущерба составила не менее 70 000 рублей.

В Крупском районе Минской области в период с 1 августа по 12 октября со складского помещения сельхозпредприятия главный агроном в сговоре с заведующей складом и трактористом-машинистом при пособничестве еще одного человека похитили не менее 331 тонны зерна стоимостью более 195 000 рублей.

Похищенное в Дубровенском районе зерно было сдано на одно из крупнейших предприятий АПК в Оршанском районе. Большая часть похищенного в Крупском районе зерна также была сдана на это предприятие. Противоправные действия пресекли сотрудники Оршанского РУВД.

Прокуратура Витебской области возбудила два уголовных дела по части 4 статьи 210 УК – хищение путем злоупотребления служебными полномочиями в особо крупном размере. Для организации предварительного расследования прокурор направил уголовные дела в управление Следственного комитета по Витебской области, сообщает служба информации областной прокуратуры.