В Витебской области перестали работать телефоны экстренных служб

• 18/10/23 13:38 • Здарэнні

Короткие номера экстренных служб (101, 102, 103, 104, 112) не работают в Витебской области. Куда звонить при пожаре?
Мужчина разговаривает по телефону. Фото pixabay.com

По информации МЧС, на территории Витебской области временно не работают телефонные номера вызова экстренных служб: 101, 102, 103, 104, 112). Причины устанавливаются, РУП «Белтелеком» проводит работы по восстановлению обслуживания этих номеров.

В ближайшее время жителям Витебской области должны прийти SMS-уведомления об альтернативных номерах телефонов, по которым необходимо обращаться в случае ЧП.

Пока такая SMS пришла только от МЧС, там в случае пожара предлагают звонить на номер +375-29-7011801.

Пока такая SMS пришла только от МЧС, там в случае ЧП жителям Витебска и Витебского района предлагают звонить на номер +375-29-7011801. Номера для остальных районов области:

  • Бешковический — +375298994101;
  • Браславский — +375292887101;
  • Верхнедвинский — +375333449101;
  • Глубокский — +375298073900;
  • Городский — +375298993101;
  • Докшицкий — +75333446101;
  • Дубровенский — +375298995101;
  • Лепельский — +375292775101;
  • Лиозненский — +375333059101;
  • Миорский — +375333442101;
  • Новополоцкий — +375292498101;
  • Оршанский — +375292483060;
  • Полоцкий — +375292499101;
  • Поставский — +375333773101;
  • Россонский — +375295553101;
  • Сенненский — +375292996101;
  • Толочинский — +375298448101;
  • Ушачский — +375333253245;
  • Чашникский — +375295975952;
  • Шарковщинский — +375333443101;
  • Шумилинский — +375336801701.
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