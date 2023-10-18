В Витебской области перестали работать телефоны экстренных служб
Короткие номера экстренных служб (101, 102, 103, 104, 112) не работают в Витебской области. Куда звонить при пожаре?
По информации МЧС, на территории Витебской области временно не работают телефонные номера вызова экстренных служб: 101, 102, 103, 104, 112). Причины устанавливаются, РУП «Белтелеком» проводит работы по восстановлению обслуживания этих номеров.
В ближайшее время жителям Витебской области должны прийти SMS-уведомления об альтернативных номерах телефонов, по которым необходимо обращаться в случае ЧП.
Пока такая SMS пришла только от МЧС, там в случае ЧП жителям Витебска и Витебского района предлагают звонить на номер +375-29-7011801. Номера для остальных районов области:
- Бешковический — +375298994101;
- Браславский — +375292887101;
- Верхнедвинский — +375333449101;
- Глубокский — +375298073900;
- Городский — +375298993101;
- Докшицкий — +75333446101;
- Дубровенский — +375298995101;
- Лепельский — +375292775101;
- Лиозненский — +375333059101;
- Миорский — +375333442101;
- Новополоцкий — +375292498101;
- Оршанский — +375292483060;
- Полоцкий — +375292499101;
- Поставский — +375333773101;
- Россонский — +375295553101;
- Сенненский — +375292996101;
- Толочинский — +375298448101;
- Ушачский — +375333253245;
- Чашникский — +375295975952;
- Шарковщинский — +375333443101;
- Шумилинский — +375336801701.