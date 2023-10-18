В Витебской области перестали работать телефоны экстренных служб

ННВ • 18/10/23 13:38 • Здарэнні

Короткие номера экстренных служб (101, 102, 103, 104, 112) не работают в Витебской области. Куда звонить при пожаре?



По информации МЧС, на территории Витебской области временно не работают телефонные номера вызова экстренных служб: 101, 102, 103, 104, 112). Причины устанавливаются, РУП «Белтелеком» проводит работы по восстановлению обслуживания этих номеров.

В ближайшее время жителям Витебской области должны прийти SMS-уведомления об альтернативных номерах телефонов, по которым необходимо обращаться в случае ЧП.

Пока такая SMS пришла только от МЧС, там в случае ЧП жителям Витебска и Витебского района предлагают звонить на номер +375-29-7011801. Номера для остальных районов области: