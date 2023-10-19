Почти 14 000 рублей получит житель Витебска, у которого 2 раза затапливало квартиру. Кто заплатит?

Ігар Арцюх • 19/10/23 15:53 • Эканоміка

Житель Витебска, у которого зимой два раза затапливало квартиру отсудил у «Белгосстраха» и ЖРЭТ компенсацию ущерба, неустойку и компенсацию морального вреда.



В канун Рождества и после новогодних праздников у витеблянина два раза затапливало квартиру — 22 декабря 2022 года и 9 января 2023 года. При этом пострадали вся внутренняя отделка, пол жилого помещения, 7 дверей вместе с дверными коробками, а также находящееся в квартире имущество.

Залитие квартиры, как было установлено позже, произошло из-за засорение канализационного стояка. Затраты по очистке и проведению восстановительного ремонта внутренней отделки квартиры, а также размер вреда от повреждения имущества в сумме составили 11 784 рублей 22 копейки.

Кроме того, в иске мужчина указал, что в квартире до настоящего времени не восстановлены холодное и горячее водоснабжение, работа канализации, отсутствует газоснабжение, а любые его попытки разрешить вопросы с эксплуатирующей организацией игнорируются.

В конце апреля он направил в адрес ЖЭУ №14 КУЖРЭП «ЖРЭТ г. Витебска» претензию, однако требование о возмещении убытков в установленный срок удовлетворено не было.

В итоге пострадавший от потопа витеблянин просил взыскать возмещение убытков в сумме 12 533 рублей 8 копеек, неустойку за нарушение срока удовлетворения требования о возмещении убытков в сумме 13 662 рубля 6 копеек, а также денежную компенсацию морального вреда в размере 5000 рублей и возмещение понесенных судебных расходов.

Представитель ответчика – КУЖРЭП «Жилищный ремонтно-эксплуатационный трест г. Витебска» в судебном заседании исковые требования о взыскании возмещения убытков признал частично только в сумме 3262 рубля 86 копеек. А представитель ответчика – БРУСП «Белгосстрах» в судебном заседании исковые требования не признал.

Однако суд Первомайского района пришел к выводу о том, что исковые требования являются обоснованными и подлежат удовлетворению в части.

Так, с БРУСП «Белгосстрах» в пользу истца взыскано возмещение убытков в сумме 10 549 рублей 9 копеек, возмещение расходов по определению размера вреда в сумме 144,44 рубля и возмещение расходов по оплате помощи представителя в сумме 350 рублей. Размер причиненных убытков судом определен без учета налога на добавленную стоимость, плановой прибыли и отчислений в соцстрах, которые истцом понесены не были.

С КУЖРЭП «Жилищный ремонтно-эксплуатационный трест г. Витебска» в пользу истца взыщут неустойку за нарушение срока удовлетворения требования о возмещении убытков в сумме 1000 рублей, денежную компенсацию морального вреда в размере 1500 рублей и возмещение расходов по оплате помощи представителя в сумме 250 рублей. Сумма неустойки была уменьшена ввиду несоразмерности суммы неустойки последствиям нарушенного обязательства.

В удовлетворении остальной части исковых требований истца к ответчикам судом было отказано. 7 сентября это решение вступило в законную силу, сообщает пресс-служба областного суда.