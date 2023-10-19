В Витебске на переходе сбили школьника, он в больнице

Іван Дзедушкін • 19/10/23 20:47 • Здарэнні

В результате ДТП в Витебске пострадал 10-летний ребёнок, который попал под машину, когда переходил улицу по нерегулируемому пешеходному переходу.



По предварительной информации ГАИ, вечером 18 октября на улице Чкалова 29-летний водитель, управлявший легковым автомобилем «Mercedes», совершил наезд на пересекавшего проезжую часть школьника.

Судя по фото, наезд произошел в районе дома №30. Там организован зигзагообразный переход, выход на проезжую часть ограничен барьерами, а стойки дорожных знаков оснащены светящимися человеческими силуэтами.

В результате дорожно-транспортного происшествия мальчик получил травмы и был доставлен в медучреждение. По факту ДТП проводится проверка.