Житель Витебщины насиловал россиянок под видом полицейского. Его причастность к нападениям подтвердил полиграф

Іван Дзедушкін • 19/10/23 14:44 • Крымінал

Избивал, тащил в лес и насиловал — 33-летнего жителя Витебской области обвиняют в серии изнасилований в Подмосковье.



По версии следствия, в 2020 году белорусом в городе Королев были изнасилованы две женщины. 31 августа он напал 21-летняя девушку, которая шла на работу мимо леса. Внезапно на нее набросился неизвестный мужчина, избил, а затем изнасиловал. А 25 октября похожий мужчина напал на пару, которая выгуливала собаку. Нападавший избил их, а затем затащил женщину в лес и также изнасиловал. Обе жертвы нападений заявили, что насильник подъезжал на велосипеде и при этом представлялся сотрудником полиции.

Российские силовики пришли к выводу, что к совершению преступлений причастен 33-летний уроженец Витебской области. Он осознавал, что его ждет уголовная ответственность и тщательно скрывался от следствия. Летом этого года материалы уголовного дела были переданы в Беларусь для дальнейшего уголовного преследования. В июле белорусская милиция задержала подозреваемого.

На допросах он вину не признал. При этом утверждается, что УСК по Витебской области и внутренними органами Российской Федерации собраны неопровержимые доказательства его вины: показания потерпевших, очные ставки, вещественные доказательства, а также биологический материал обвиняемого, обнаруженный на предметах в местах изнасилований, на одежде и телах девушек.

Кроме того, причастность мужчины к изнасилованиям подтверждена судебно-психофизиологической экспертизой, которая проводится с использованием полиграфа.

Отмечается, что в жилье обвиняемого нашли много мобильных телефонов и незарегистрированных на него абонентских номеров. Это дало основание полагать о скрытности злоумышленника.

Собранный характеризующий материал показал, что обвиняемый нигде не работает, женат, имеет на иждивении малолетних детей, неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

По результатам расследования следователи УСК по Витебской области предъявили 33-летнему мужчине обвинение по частям 1 2 статьи 166 (изнасилование) и части 2 статьи 167 (иные действия сексуального характера, совершенные вопреки воле потерпевшей с применением насилия и угрозой его применения) УК. С санкции прокурора к нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщает официальный представитель УСК по Витебской области

Оксана Лазько.