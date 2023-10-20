Более 5 миллионов рублей потратят на реконструкцию лыжероллерной трассы в Витебске

Сяржук Серабро • 20/10/23 15:05 • Спорт

Управление капитального строительства Витебского облисполкома объявило конкурс по выбору подрядной организации для реконструкции лыжероллерной трассы Витебского государственного училища олимпийского резерва.



На работы по реконструкции этого спортивного объекта, который находится на берегу Лучосы в районе улицы Шмырева (рядом с самим училищем) планируют потратить 5 001 186 рублей 99 копеек.

На эти деньги, которые возьмут из областного бюджета, хотят построить стрельбище, стартовую площадку, штрафной круг и автостоянку для автомобилей ВГУОР. А кроме того… вырубить деревья, которые растут в зоне существующей трассы.

Архитектурными решениями проекта предусмотрено устройство стрельбища на 24 огневых рубежа для стрельбы из мелкокалиберных винтовок с расстояния не менее 50 метров. Стрельбище будет ограждено с трех сторон П-образной защитной стеной из железобетонных панелей и колонн. Также установят 3 ряда поперечных пулеуловителей из металлических ферм и стоек, навес-перехват с антирикошетной обшивкой из металлических балок и стоек. Кроме того предусмотрено устройство 5 вакс-кабин.

Стартовая площадка, штрафной круг и верхний круг трассы будут асфальтобетонным покрытием. А существующую гостевую автомобильную парковку с асфальтобетонным покрытием расширят с 21 до 67 машиномест.

Информации о том, сколько деревьев при этом будет вырублено, к сожалению, не удалось найти ни в документации конкурса по выбору подрядчика, ни документации ОВОС. Согласно смете, на вырубку потратят 178 879 рублей.

Строительство предполагается в период с 17 ноября текущего года по 17 февраля 2024 года. В 2023 году на выполнение работ из областного бюджета собираются выделить 3 000 000 рублей.