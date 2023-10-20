Квартир строят меньше, но они больше — статистика Витебской области за 9 месяцев

Сяржук Серабро • 20/10/23 18:41 • Эканоміка

За девять месяцев текущего года в Витебской области смогли сдать 2200 новых квартир, это 100 квартир меньше, чем за аналогичный период прошлого года.



При этом общая площадь введенного в эксплуатацию жилья составили 202 600 квадратных метров, тогда как в прошлом году она составляла 191 800 квадратных метров. Таким образом средняя площадь построенного в 2023 году жилища составляет 92 квадратных метра, против 83 квадратных метров в 2022 году.

Возможно, причина этого кроется в том, что больше половины построенного жилья — 56,3% или 114 100 квадратных метров общей площади — это индивидуальные жилые дома.

Согласно областной статистике, за январь-сентябрь текущего года с государственной поддержкой было построено 45 000 квадратных метров жилья, что составляет 22,2% от всего введенного в эксплуатацию.

В тоже время в прошлом году за аналогичный период с господдержкой было построено 83 000 квадратных метров общей площади жилья или 43% от всего построенного.

Как видим, площадь возведенного при помощи государства жилья по сравнению с прошлогодней сократилась почти в два раза.