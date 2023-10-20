В больнице умерла пенсионерка, получившая сильные ожоги на пожаре в Россонах в прошлую субботу

Зоя Машэка • 20/10/23 11:23 • Здароўе

От ожогов, полученных пять дней назад на пожаре, в больнице умерла 60-летняя жительница Россон.



Пожар произошел около полудня 14 сентября в частном доме на Колхозной улице в городском поселке. Дом принадлежит 72-летнему пенсионеру, а пострадала жившая с ним женщина.

Пенсионерку госпитализировали, но, не смотря на усилия медиков, 19 сентября в 12:00 она умерла в больнице. Причина все еще пожара устанавливается, сообщается пресс-службой МЧС.