В больнице умерла пенсионерка, получившая сильные ожоги на пожаре в Россонах в прошлую субботу
От ожогов, полученных пять дней назад на пожаре, в больнице умерла 60-летняя жительница Россон.
Пожар произошел около полудня 14 сентября в частном доме на Колхозной улице в городском поселке. Дом принадлежит 72-летнему пенсионеру, а пострадала жившая с ним женщина.
Пенсионерку госпитализировали, но, не смотря на усилия медиков, 19 сентября в 12:00 она умерла в больнице. Причина все еще пожара устанавливается, сообщается пресс-службой МЧС.