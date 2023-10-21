В Витебске пострадал 79-летний водитель «шестерки», который «догнал» резко затормозивший автомобиль
21 декабря на улице Гагарина в Витебске произошло ДТП, в котором пострадал 79-летний водитель автомобиля «Жигули».
По предварительной информации ГАИ, пенсионер при движении не соблюдал дистанцию до впереди движущегося транспортного средства, которая позволила бы избежать столкновения в случае экстренного торможения или остановки, и в результате неподалеку от дома №220 его «ВАЗ-2106» врезался в ехавший впереди автомобиль «Volkswagen Passat».
В результате дорожно-транспортного происшествия престарелый водитель «шестерки» получил травмы и был доставлен в медучреждение. По факту ДТП проводится проверка.