Витеблянин выдрал крест с могилы самоубийцы и отнес за ограду кладбища. Узнали приговор

Іван Дзедушкін • 21/10/23 22:50 • Грамадства

Жителя Витебска привлекли к уголовной ответственности за осквернение могил — пьяный мужчина выдрал крест с могилы самоубийцы и отнес за его ограду кладбища.



Как в тот день витеблянин, как он позже расскажет в суде, посещал могилу бабушки на одном из кладбищ Лиозненского района. Неподалеку мужчина заметил могилу человека, который по его информации, совершил суицид.

Поскольку раньше по православным обычаям таких людей хоронили за пределами кладбищ на неосвященной земле, витеблянин решил показать родным погребенного о неверном месте

захоронения, выдернул крест из земли и отнес его к окраине кладбища, а потом пошел домой.

Эти действия «блюстителя традиций» заметила односельчанка мужчины, чья могила была осквернена, которая сообщили о происшествии его родственникам. Приехав на кладбище, те нашли крест у ограды, кроме того была повреждена рамка портрета, установленного на могиле. На кладбище вызвали милицию.

В результате в отношении жителя Витебска возбудили уголовное дело по части 1 статьи 347 УК. Суд Лиозненского района признал его виновным в надругательстве над могилой и приговорил к штрафу в размере 1850 рублей.