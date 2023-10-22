Зубра, прибившегося к стаду коров в Браславском районе, перевезли в сафари-парк

ННВ • 22/10/23 19:51 • Экалогія

В Брасласком районе провели операцию по перемещению зубра, приставшего к стаду КРС, в сафари-парк нацпарка «Браславские озера». Напомним. Что в Глубокском районе редкое животное, занесенное в красную книгу, просто убили.



Зубр к одному из стад нетелей ОАО «Друйский» прибился еще в прошлом году. Он не был агрессивным и несколько дней спокойно пасся в поле вместе c буренками. Через некоторое время лесной гость самостоятельно вернулся в дикую природу.

Однако этим летом зубр опять появился в полях неподалеку от Друи. Он кочевал от одного коровьего стада к другому, при этом за год зубр подрос и стал настоящим лесным гигантом.

Хоть животное и не проявляло агрессии к людям, проблемы работникам создавало. Доярки пугались крупного зубра, травму получила одна из коров.

В результате в райисполкоме была создана комиссия из 26 человек, которая решала сложную задачу о дальнейшей судьбе зубра. Председатель райисполкома Вячеслав Грищенко, понимая важность этого вопроса, взял его под личный контроль, пишет газета «Браславская звезда».

В итоге приняли решение переселить зубра в сафари-парк Национального парка «Браславские озёра» в Мекянах. На проведение данной операции из бюджета района был выделено 1800 рублей.

Работники национального парка несколько раз самостоятельно пытались отловить зубра. Даже соорудили огромную клетку из арматуры, но заманить туда животное не удавалось.

После долгих поисков удалось найти контакты специалиста-ветеринара, занимающегося перемещением таких животных только в Москве. Когда с ним связались, ветврач был в далёкой Якутии, но согласился приехать в Беларусь.

Зубра усыпили двумя дозами снотворно, которое вводили при помощи дротиков. При помощи лебедки обездвиженное животное поместили в клетку, где специалист ввел ему антидот и поставил поддерживающую капельницу, чтобы избежать негативного влияния снотворного на организм.

Клетку перевезли в сафари-парк, где зубра выпустили, и он резво убежал в лес осваивать новые просторы.

Напомним, что в 2021 году в похожей ситуации в Глубокском районе зубра проста застрелили.

Справочно:

В сафари-парк «Мекяны» Национального парка «Браславские озёра» первых двух зубров завезли из Беловежской пущи в 2017 году — трехлетних самца и самку. Через два года у них появился первый зубренок, а в 2022 году — сразу двойня. К нынешнему количество зубров там достигло 7 животных, а отловленный «пришелец» стал восьмым. Новоселу, по прикидкам специалистов, 8 лет. В сафари-парке зубры живут не в клетках, могут свободно бродить по парку, площадь которого около 1 200 гектаров.