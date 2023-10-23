Серебро и бронзу привезла команда школьников из Витебска с турнира по интеллектуальным играм «Нестерка»

ННВ • 23/10/23 21:35 • Адукацыя

Призерам международного турнира по интеллектуальным играм «Нестерка» стали ученики витебской гимназии №1.



В турнире, проходившем 21-22 октября в Минске среди школьников 8-11 классов, принимали участие 65 команд из Беларуси и России.

Команда «Ёжики-интеллектуалы», представлявшая ГУО «Гимназия №1 г. Витебска имени Ж.И. Алфёрова» и ГУДО «Витебский областной дворец детей и молодежи», в составе Эниса Каплана, Арины Мурашко, Авивы Рогатниковой, Полины Смертьевой, Софьи Бабичевой и Михаила Грибунова на турнире заняла 2 место в дисциплинах «Эрудит-квартет» и командная «Своя игра», по итогам всего турнира — 3 место в зачете среди 8-9 классов, об этом «ННВ» рассказал тренер гимназистов Алексей Галкин.