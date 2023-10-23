В Витебске осудили врача, который получал незаконное вознаграждение за лоббирование производителя эндопротезов. Речь о сумме около 33 000 евро

Іван Дзедушкін • 23/10/23 21:09 • Здароўе

В Витебске вынесен приговор врачу одной из больниц города, который получил незаконное вознаграждение в особо крупном размере — за это он советавал пациентам ставить эндопротезы определенной компании.



Согласно материалам судебного дела, медик на территории Витебска, Минска и Минской области в несколько этапов принял для себя как сам лично, так и через иных лиц, в том числе от директора и учредителя частной организации, не менее 32 800 евро.

Эти деньги, по версии следствия, он получал за то, что во время осмотров пациентов, консультировал их в части эндопротезирования суставом производства определенной компании, а также за работу в рамках оперативного вмешательства по эндопротезированию тазобедренного сустава.

Также он трижды в 2020 году в своем рабочем кабинете принял для себя от иных лиц 300 долларов США и 100 рублей за работу, связанную с оперативным вмешательством и лечением пациентов и членов их семей.

Суд Первомайского района Витебска признал врача виновным в получении незаконного вознаграждения в особо крупном размере. На основании частей 2 и 3 статьи 433 УК его приговорили к 3 годам лишения свободы и штрафу в размере 11 100 рублей без лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

При этом в соответствии с частью 2 статьи 77 УК к осужденном применена отсрочка исполнения основного наказания на срок 2 года. Доход, полученный преступным путем, он полностью выплатил государству, сообщает служба информации прокуратуры Витебской области.

Приговор не вступил в законную силу, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.