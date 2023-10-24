Девушка из Витебска распылила перцовый газ в лицо фельдшеру «скорой». Что решил суд?

Іван Дзедушкін • 24/10/23 11:12 • Здароўе

Недавно завершился суд над жительницей Витебска, которая, будучи пьяной, распылила газ из перцового баллончика в лицо одной из работниц бригады скорой медицинской помощи.



В тот день девушка гостила у родителей в агрогородке Мокшаны Сенненского района. Отец ушел на работу, а дочь и мать выпивали. Через некоторое время у старшей женщины разболелся живот, и девушка вызвала «скорую».

Сначала на вызов пришла помощник врача местной больницы сестринского ухода и выписала женщине направление на госпитализацию. Через некоторое время за больной приехала карета скорой медицинской помощи.

Две работницы «скорой» осмотрели женщину, и сказали, что будут ее госпитализировать по направлению. Однако та отказалась от этого, но письменный отказ не могла написать из-за состояния опьянения. Когда это стала делать дочка, то ей сделали замечание, что писать должна сама больная.

Это вызвало гнев младшей из женщин, а работницы «скорой» посчитали за лучшее удалиться на улицу. Однако девушка выбежала вслед за ними и, увидев фельдшера, сидящей на скамейке, распылила ей в лицо перцовый газ.

В результате медработник получила химический ожог конъюнктивы 1 степени обоих глаз, травматическая эрозия роговицы правого глаза, которые относятся к телесным повреждениям, не повлекшим за собой кратковременного расстройства здоровья или незначительной стойкой утраты трудоспособности. Она написала заявление в милицию.

5 октября суд Сенненского района признал витеблянку виновной в особо злостном хулиганстве. На основании части 3 статьи 339 УК ее приговорили к 3 годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа. Также она должна выплатить потерпевшей 750 рублей в счет материальной компенсации морального вреда в дополнение к 250 рублям. Которые уже передала.