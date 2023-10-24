В центре Витебска бобры валят дерево. Фотофакт

ННВ • 24/10/23 12:04 • Экалогія

На Витьбе в центре Витебска бобры пытаются свалить достаточно больше дерево.



Фото с растущим на берегу реки деревом, ствол которого уже наполовину перегрызен, вероятнее всего, бобрами, прислали читатели «ННВ».

По снимку видно, что происходит это немного южнее моста Баумана. Куда потом собираются сплавлять это дерево бобры не очень понятно, так как и выше и ниже по течению Витьба ограничена платинами.

Напомним, что два года назад коммунальные службы областного центра обвинили бобров в уничтожении саженцев, высаженных по берегам Витьбы в т. н. День единства. Зверушек собирались отлавливать.