Главбух в Глубокском районе погашала кредит за счет казенных денег

Іван Дзедушкін • 25/10/23 7:38 • Эканоміка

Главный бухгалтер одного из государственных учреждений Глубокского района три года переводила казённые деньги на собственный счет и казенные деньги.



По версии следствия, женщина смогла похитить более 37 000 рублей. С марта 2019 года по январь 2022 года он перечислила средства с расчетного счета учреждения, в котором работала, на собственный счет, а также счет банка для погашения задолженности за кредит.

Действия главного бухгалтера квалифицированы по части 4 статьи 210 Уголовного кодекса Республики Беларусь — хищения путем злоупотребления служебными полномочиями в особо крупном размере.

Уголовное дело находилось в производстве управления Следственного комитета Республики Беларусь по Витебской области, и после изучения в прокуратуре направлено в суд.

Избранную ранее в отношении обвиняемой меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении прокурор оставил без изменения, сообщает служба информации прокуратуры Витебской области.