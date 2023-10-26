Гололедица ожидается завтра на дорогах Витебщины. Осторожно за рулем

ННВ • 26/10/23 22:47 • Экалогія

Ночью и утром 27 октября в Витебской области ожидается гололед, на дорогах — гололедица.



Гололедица на дорогах ожидается местами ночью и в утренние часы.

В течение суток 26 октября в Витебске выпало 7 миллиметров осадков или десятая часть месячной нормы для октября. При этом температура понижалась, и к вечеру столбик термометра опустился до отметки -1,7 °C.

Завтра в Витебске выпадение осадков продолжится, причем к утру снег сменит замерзающий дождь. Ожидается минимальная температура до -2 °C, теплеть начнет к полудню, а к вечеру столбик термометра может подняться до +2 °C. При этом до обеда в городе возможен туман.