На «октябрьские праздники» будут большие выходные, отрабатывать придется 11 ноября, но не всем
В Беларуси рабочий день 6 ноября (понедельник) перенесен на 11 ноября. Узнали, кому не нужно отрабатывать в субботу.
Перенос связан с празднованием 7 ноября очередной годовщины октябрьского переворота в Петрограде в 1917 году. Таким образом, первая неделя ноября в Беларуси будет с большими выходными — с 4 по 7 ноября включительно.
Рабочий понедельник переносится на следующую субботу, но это распространяется только на работников, которые работают в режиме пятидневной рабочей недели с выходными днями в субботу и воскресенье.
Кроме того, если:
- 6 ноября приходится на период отпуска (трудового, социального) работника — 11 ноября нерабочий день;
- 6 ноября приходится на период временной нетрудоспособности работника — 11 ноября нерабочий день;
- в период с 8 по 10 ноября работник принят на работу — 11 ноября нерабочий день;
- 11 ноября приходится на период отпуска (трудового, социального) работника — 11 ноября день отпуска, нерабочий день;
- 11 ноября приходится на период временной нетрудоспособности работника — 11 ноября день временной нетрудоспособности, нерабочий день;
- 6 ноября приходится на служебную командировку или повышение квалификации, подготовку и переподготовку — 11 ноября рабочий день.