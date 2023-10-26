На «октябрьские праздники» будут большие выходные, отрабатывать придется 11 ноября, но не всем

Ігар Арцюх • 26/10/23 16:46 • Эканоміка

В Беларуси рабочий день 6 ноября (понедельник) перенесен на 11 ноября. Узнали, кому не нужно отрабатывать в субботу.



Перенос связан с празднованием 7 ноября очередной годовщины октябрьского переворота в Петрограде в 1917 году. Таким образом, первая неделя ноября в Беларуси будет с большими выходными — с 4 по 7 ноября включительно.

Рабочий понедельник переносится на следующую субботу, но это распространяется только на работников, которые работают в режиме пятидневной рабочей недели с выходными днями в субботу и воскресенье.

Кроме того, если: