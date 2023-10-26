Зима пришла в Витебскую область — снегопад и отрицательные температуры

Сяржук Серабро • 26/10/23 16:10 • Экалогія

С 26 октября в Витебской области установилась зимняя погода — сыпет снег, и температура атмосферного воздуха упала нуля.



Холодать стало уже после полуночи, и утру температура достигла отрицательных значений. По состоянию на 12:00 выше нуля столбик термометра держится только на самом западе Витебщины — в Лынтупах.

Холоднее всего в Езерище, в этом полюсе холода Витебской области, температура уже упала до -2,6 °C, на втором месте областной центр — в Витебске в полдень было -1,3 °C.

При этом в северном регионе Беларуси выпали обильные осадки: к девяти часам утра в Лынтупах выпало 10 миллиметров осадков, в Сенно — 7 миллиметров, в Орше и Березинском заповеднике — 6 миллиметров, в Лепеле — 5 миллиметров, в Витебске — только 2 миллиметра.

В результате этого на большей части территории Витебской области образовался снежный покров различной высоты. Больше всего снега намело в Сенно к уже к шести утра было 5 сантиметров снега, в областном центре при этом высота снежного покрова составляла только 1 сантиметр.

По прогнозам синоптиков к этим неблагоприятным погодным явлениям может добавиться гололед на дорогах. Водителям следует проявлять осмотрительность.