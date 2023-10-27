Снежный покров достиг высоты 9 сантиметров в отдельных районах Витебской области

Сяржук Серабро • 27/10/23 16:10 • Экалогія

Снегопад в Витебской области продолжался почти всю минувшую ночь и в отдельных местах высота снежного покрова к утру 27 октября достигала 9 сантиметров.



За ночь больше всего осадков выпало в Березинском заповеднике — 13 миллиметров, на втором месте Лепель с 11 миллиметрами осадков.

Самый высокий снежный покров при этом образовался в районе Полоцка, там глубина снега составляла 9 сантиметров.

В областном центре за минувшую ночь выпало еще 5 миллиметров осадков, а за 36 часов — 12 миллиметров или почти пятая часть месячной нормы для октября. Этим утром высота снежного покрова в Витебске составляла 4 сантиметра.

В настоящий момент по всей Витебской области за исключением Езерища наблюдается плюсовая температура, снег тает. В следующие сутки на смену снегопаду и холоду придут сильные туманы, которые «съедят» остатки первого снега.