Витебский горисполком установил максимальный коэффициент к базовой ставке за аренду помещений на рынках

Сяржук Серабро • 27/10/23 17:09 • Эканоміка

Решением Витебского горисполкома установлен коэффициент к базовой ставке, применяемый при расчете ставки арендной платы за помещения на рынках города, где доля государства составляет более 50%. Узнали, какой.



В соответствии с решением исполкома от 3 октября коэффициент к базовой ставке, применяемый при расчете ставки арендной платы при сдаче в аренду юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям находящихся в государственной собственности, а также в собственности хозяйственных обществ, более 50 процентов акций (долей в уставных фондах) которых находится в собственности Республики Беларусь и (или) ее административно территориальных единиц, капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, их частей на рынках для организации и осуществления розничной торговли, на территории города Витебска в размере 1,0.

Это решение принято на основании «Положения о порядке определения размера арендной платы при сдаче в аренду недвижимого имущества на рынках», принятого в мае этого года.

Пункт 3 упомянутого положения предусматривает, что местные власти могут устанавливать такой коэффициент в размере от 0,6 до 1,0. Таким образом, как видим, на рынках Витебска будет действовать максимально возможный коэффициент.