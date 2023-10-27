Владимир Андрейченко стал очередным почетным гражданином Витебска

ННВ • 27/10/23 15:48 • Палітыка

27 октября звание «Почетный гражданин города Витебска» было присвоено 74-летнему Владимиру Андрейченко.



Решение об этом было единогласно принято на совместном заседании президиума Витебского городского Совета депутатов и Витебского городского исполнительного комитета, сообщает сайт исполкома со ссылкой на газету «Витьбичи».

О присвоении этого звания господину Андрейченко якобы ходатайствовали трудовые коллективы областного центра.

Отметим, что еще в 2014 году звания почетного гражданина был удостоен Александр Косинец, который в 2008 году сменил Владимира Андрейченко в кресле председателя Витебского облисполкома и руководил областью до 2014 года.

Владимир Андрейченко уроженец деревни Марьяново Лиозненского района. В 1968 году он окончил Лужеснянский сельскохозяйственный техникум, а в 1977 году – Великолукский сельскохозяйственный институт (РСФСР). Начинал работать агрономом, а отслужив в Советской армии с 1972 года стал двигаться по линии комсомола. В 1981-1991 годах – начальник управления сельского хозяйства, председатель Лиозненского райисполкома, первый секретарь Верхнедвинского райкома КПБ. В 1988 году получил диплом Минской высшей партийной школы.

В 1991-1994 годах – первый заместитель председателя, председатель комитета по сельскому хозяйству и обеспечению населения продовольствием Витебского облисполкома. Работал председателем Витебского облисполкома с ноября 1994 года по октябрь 2008 года (дольше всех).

В конце октября 2008 года Андрейченко стал председателем Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, эту должность он занимает и до сих пор.

Следует отметить, что именно при Владимире Андрейченко восстанавливался исторический облик города, когда были заново отстроены взорванные советской властью храмы. В эти годы было завершено восстановление Благовещенской церкви, под купола возведены здания Свято-Успенского собора и Воскресенской церкви.

При следующих трех губернаторах подобных масштабных работ по воссозданию памятников архитектуры в городе не проводилось, пожалуй, до восстановления Большой Любавичской синагоги в этом году.