Россельхознадзор снял бан с продукции городокской птицефабрики

Ігар Арцюх • 28/10/23 14:38 • Эканоміка

С 27 октября возобновлены поставки в РФ птицеводческой продукции с предприятия ОАО «Птицефабрика Городок».



Статус этого предприятия в Реестре Таможенного союза изменен на «усиленный лабораторный контроль» по ранее выявленным несоответствиям –

по микробиологическим показателям (сальмонелла).

Ввоз на российский рынок продукции открытого акционерного общества «Птицефабрика Городок» запрещался Россельхознадзором с 2 марта 2022 года из-за повторного выявления наличия сальмонелл в продукции «мясо птицы».

Ввозимая на территорию РФ продукция этой птицефабрики должна быть произведена не ранее 27 октября текущего года.