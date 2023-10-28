В Новополоцке фура врезалась в легковушку, пострадала женщина

ННВ • 28/10/23 21:22 • Здарэнні

Вечером 28 октября в Новополоцке произошло столкновение большегруза и легкового автомобиля.



По информации ГАИ, около 16:50 неподалеку от дома №24 на улице Калинина водитель седельного тягача «Renault» совершил столкновение с легковушкой «Kia», которая ехала в попутном направлении и начала поворачивать налево.

Судя по фото, удар пришелся практически в центр легкового автомобиля. В результате столкновения водитель «Kia» получила травмы и была госпитализирована в медучреждение.

По факту ДТП проводится проверка.