В Витебске осудили белоруса, сбившего сотрудника ФСБ в России, чтобы проехать через границу во время карантина

Іван Дзедушкін • 28/10/23 14:07 • Здарэнні

Сбил, прокатил на капоте и переехал — житель Витебской области, совершивший наезд на сотрудника ФСБ на границе, получил 3 месяца ареста.



Исходя из материалов дела, житель Миорского район несколько раз привлекался на территории Российской Федерации к административной ответственности и ему был запрещен въезд на территорию этого сопредельного государства.

Однако, в один из дней декабря 2020 года, он со своим знакомым на автомобиле заехал в Псковскую область. При возвращении в Беларусь на контрольно-пропускном пункте российские пограничники при проверке документов обнаружили, что белорус находится на территории РФ незаконно.

Когда сотрудник ФСБ предложил мужчине выйти из авто, тот решил удрать, при этом сбил пограничника машиной. Россиянин упал на капот авто, некоторое время держался на нем, после чего упал на дорогу, а машина переехала его ноги. В результате потерпевший получил ушибы и ссадины кистей, ушибы и ссадины

голеностопных и коленных суставов.

Белорусы вернулись в Витебскую область, им пришлось получать новые паспорта, так как их документы остались у пограничников. Через некоторое время водителя объявили в РФ в розыск.

В суде мужчин вину признал частично, утверждая, что не хотел причинять насилие в отношении сотрудника ФСБ, а просто собирался удрать, сбил пограничника случайно.

Однако 9 октября суд Первомайского района признал белоруса виновным в насилии в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности, в целях воспрепятствования законной деятельности. На основании части 1 статьи 366 УК мужчину приговорили к 3 месяцам ареста.