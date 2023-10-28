В Витебской области КГК заставил подрядчиков за свой чет исправить недостатки в уложенном асфальте

Ігар Арцюх • 28/10/23 13:18 • Эканоміка

КГК выявил ряд проблем при строительстве дорог в Витебской области, которые после зимы привели бы порче дорожного покрытия.



Системные нарушения в технологии производства строительно-монтажных работ при строительстве дорог, которые существенно влияют на дальнейшие эксплуатационные характеристики дорожного покрытия и срок службы, были выявлены надзорными органами.

Например, при производстве работ по обустройству дорожной инфраструктуры в одном из новых микрорайонов Витебска выяснилось, что используются цемент и бетонная смесь, несоответствующие требуемым характеристикам, также отсутствует защита деформационных швов от проникновения поверхностных вод, засорения.

Кроме того, при строительстве автомобильных дорог выявляются факты некачественной укладки дорожного покрытия, в том числе образование раковин, пор, которые после зимы ведут к образованию дефектов дорожного покрытия.

После вмешательства КГК по всем фактам нарушений и недостатков приняты соответствующие меры, исправлено некачественно выполненных работ за счет виновных на сумму более 100 000 рублей.

Для предотвращения подобных фактов в дальнейшем результаты контрольных мероприятий рассмотрены на заседании коллегии Комитета госконтроля, по итогам которой облисполкому предложено обеспечить экономное и эффективное использование средств при строительстве объектов, в том числе бюджетных, сообщает пресс-служба ведомства.