На 1800 коров сократилось коровье стадо Витебщины за 9 месяцев, только в сентябре оно уменьшилось на 300 животных

Сяржук Серабро • 29/10/23 16:17 • Эканоміка

В сентябре темпы сокращения поголовья коров в Витебской области вернулись к зимним — только за первый месяц осени стадо сократилось на 300 буренок.



На 1 октября в сельскохозяйственных организациях региона оставалось только 178 900 коров, хотя в начале года их было на 1800 больше, а год назад — на 3700 больше.

Причем если за три летних месяца сокращение поголовья коров в Витебской области составило 400 коров, то за сентябрь — сразу 300. Это сравнимо с положением в начале года, когда за два зимних месяца стадо уменьшилось на 600 животных.

Следует отметить, что это произошло несмотря на то, что сентябрь 2023 года выдался необычайно теплым, в результате чего травяные корма на пастбищах продолжали возобновляться.

Общее поголовье крупного рогатого скота сельскохозяйственных организаций Витебской области в сентябре сократилось сразу на 4200 голов. Для сравнения, в августе сокращение составило 2000 голов, в июле 2600, а в июне отмечался рост на 1200 голов.

На 1 октября поголовье КРС в Витебской области было меньше прошлогоднего на 8 800 животных.