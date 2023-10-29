На пожаре в Бешенковичском районе сильно обгорели мужчина и женщина

Зоя Машэка • 29/10/23 15:45 • Здарэнні

Два человека пострадали в результате пожара в агрогородке Ржвак, который произошел вечером 28 октября.



Частный жилой дом загорелся примерно в восемь часов вечера. 37-летняя хозяйка дома и 44-летний мужчина, живший с ней, покинули горящее жилище самостоятельно.

К приезду пожарных дом горел открытым пламенем. Пострадавшие на пожаре обратились к медикам за помощью.

После осмотра выяснилось, что у обоих ожоги различной степени тяжести: у женщины на 20% тела, а у мужчины – более чем на 60% тела. Сельчан госпитализировали в больницу.

В результате пожара в доме огнем была уничтожена крыша и потолочное перекрытие, повреждены стены. По факту пожара проводится проверка, причина пожара устанавливается, сообщается пресс-службой МЧС.