Три человека погибли на пожаре в Оршанском районе, 77-летняя старушка из соседней квартиры успела спастись
29 октября пожар с человеческими жертвами произошел в агрогородке Ларионовка Оршанского района.
О том, что в Ларионовке горит двухквартирный одноэтажный сблокированный кирпичный дом, пожарным сообщили в 11:44. К приезду первых экипажей наблюдалось сильное задымление и горение внутри одной из двух квартир.
Горела квартира №1, принадлежащая 60-летнему безработному. В соседней квартире №2 живет 77-летняя пенсионерка, старушка успела спастись и не пострадала.
Во время тушения горящей квартиры пожарные нашли не только погибшего хозяина, но и тела двух его односельчан 63-х и 42-х лет.
В результате пожара огнем в квартире №1 было уничтожено имущество, повреждены потолочное перекрытие и стены. Квартира №2, принадлежащая пенсионерке, не повреждена, сообщается пресс-службой МЧС.
По факту пожара проводится проверка, причина устанавливается.