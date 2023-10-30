Три года без отпуска — прокуратура потребовала дать отдых животноводу

Ігар Арцюх • 30/10/23 15:16 • Грамадства

В одном из сельхозпредприятий Витебского района животновод три года работал без отпуска, вмешалась прокуратура.



Как показала проверка, животноводу 5 разряда молочно-товарной фермы не был предоставлен трудовой отпуск за три рабочих года. При этом согласно Трудовому кодексу наниматель обязан предоставлять работнику трудовой отпуск, как правило, в течение каждого рабочего года (ежегодно).

Для восстановления нарушенных трудовых прав работника прокуратура Витебского района вынесла предписание руководителю субъекта хозяйствования, в результате работнику все же предоставили трудовой отпуск, сообщает служба информации прокуратуры Витебской области.