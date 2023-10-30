В Витебске значительно выросла детская преступность — прокуратура

Іван Дзедушкін • 30/10/23 15:41 • Крымінал

За девять месяцев текущего года в Витебске зарегистрировано на 17% больше преступлений с участием несовершеннолетних, чем за аналогичный период прошлого года.



Так, если за январь-сентябрь 2022 года в областном центре учтено 29 преступлений, в которых принимали участие дети, то за такой же период 2023 года уже 34.

При этом в два раза увеличилось количество совершенных подростками мелких хищений. На 2% выросло число установленных фактов нахождения несовершеннолетних в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения.

Проблемным остается совершение подростками мошенничеств, краж, хищений путем использования компьютерной техники. Набирают оборот преступления в сфере половой свободы и половой неприкосновенности несовершеннолетних. Не теряет актуальности совершение подростками преступлений по линии наркоконтроля.

Кроме того, прокуратура отмечает, что в анализируемом периоде выявлено больше фактов невыполнения родителями их обязанностей по воспитанию детей, что приводило к совершению ими противоправных деяний до достижения возраста наступления административной либо уголовной ответственности —+48%.

Также на 64% выросло количество случаев, когда дети находились одни на улице в темное время суток.

В связи с этим родителей привлекали к административной ответственности по частям 1 и 2 статьи 10.3 КоАП.

Среди участников преступлений все чаще отмечаются учащиеся школ. Значительную часть противоправных деяний подростки совершают в будни, что требует повышенного контроля за организацией досуга детей в свободное от учебы время, сообщает помощник прокурора юрист 1 класса Виолетта Стук.