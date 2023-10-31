“Конфликтолог” в кафе, “тайный покупатель”. Каких работников не хватает в Витебске, какие зарплаты и “плюшки” им предлагают

Таццяна Мацьвеева • 31/10/23 6:45 • Грамадства

Белстат обнародовал среднюю зарплату в Беларуси в сентябре 2023 года. Это 1939 рублей. Под 2 тысячи зарабатывают жители столичного региона, свыше 1700 рублей — у работников в Брестской, Гродненской, Гомельской областях. Витебская и Могилевская области традиционно “соперничают” в этом рейтинге за последнее место. Ничего не изменилось и в этот раз: в нашем регионе в среднем зарабатывают 1648 рублей, в могилевском — на 25 рублей меньше. Верить или нет этой статистике — дело ваше. Многие посмеиваются: мол, я ем мясо, мой сосед — капусту, а в среднем мы едим голубцы.

Средняя зарплата в сентябре 2023 года. Инфографика: Белстат

“Народные новости Витебска” изучили свежие объявления на трех популярных ресурсах по поиску работы — и проанализировали, какие вакансии встречаются чаще всего, какую зарплату и бонусы предлагают работодатели.

Мониторинг показал, что самые востребованные сегодня рабочие специальности в Витебске — продавец, водитель, повар. Среди служащих не хватает инженеров, бухгалтеров, менеджеров.

Rabota.by: нужны «тайный покупатель» и «ночной работник», зарплата невысокая

Сервис rabota.by предлагает актуальные вакансии в разных городах страны. Площадка хороша тем, что здесь сообщают не только зарплату, но и “плюшки” от компании.

В Витебске этот сайт поможет найти работу в сфере торговли — востребованы продавцы, кассиры, мерчандайзеры, менеджеры по продажам, консультанты, администраторы, торговые представители. Но практически все вакансии недотягивают до средней зарплаты по области. Напомним, по данным Белстата, это 1648 рублей.

Из других сфер нам показались любопытными несколько вакансий.

Ресторану Mak.by нужен работник. Соискатель называет эту должность «член бригады». Нужно «обслуживать посетителей за прилавком, принимать, собирать и рассчитывать заказы на кассе, готовить продукцию на кухне, поддерживать чистоту в зале». Зарплата — 1400 рублей. Бонусы: оплата санитарной справки, бесплатная униформа. И «питание в ресторане по специальной цене».

Этот же ресторан ищет «ночного работника». Смена: с 23.00 до 7.00. Обязанности: мыть оборудование, убирать зал и служебные помещения. За бессонные ночи человеку готовы платить от 1100 рублей (за 16 смен) до 1500 рублей (за 20 смен). Бонусы те же, что и у «члена бригады» Mak.by.

Тайный покупатель нужен в ООО «ВВДК». Этот сотрудник выявляет «просрочку» в магазинах. Поэтому в приоритете — работники торговли. Но могут взять и неопытного человека. Зарплата — от 1600 рублей. Бонус: компенсация проездных.

Специалиста по культурно-массовой работе ищет Витебская бройлерная птицефабрика. Он должен составлять сценарии концертов, праздников, конкурсов, организовывать турпоездки, походы в театр, на выставки. Зарплата — от 1400 рублей. Бонусы: полный соцпакет, льготное питание в столовой предприятия, доставка на работу из Витебска (фабрика находится за городом).

На «Белвест» нужен маркетолог (маркетолог-аналитик). Обещают 800-1000 рублей. Плюс полный соцпакет.

Инженер по техническим средствам надзора и охраны требуется в ЛТП №4 на улице Гагарина. Зарплата — 1100-1200 рублей.

Вахтер в гипермаркете «Материк» ведет учет въезжающего и выезжающего транспорта, а также досмотр автомобилей. Зарплата — до 640 рублей (график 5/2, выходные — суббота и воскресенье). Бонус: горячее питание. И еще одна классная “плюшка”: оплата абонемента в тренажерный зал и бассейн.

Praca.by: нехватка водителей и рабочих, но зарплата ниже средней по области

На рraca.by много предложений для водителей. Так, частное предприятие «Витавтотранс» обещает платить маршрутчику от 1000 рублей. Государственное предприятие «Витебскоблавтотранс» приглашает водителей с категориями D, DЕ (от 1500 рублей + общежитие при необходимости). «Яндекс. Такси» платит своим работникам 1000-1500 рублей.

Масса свежих вакансий — по рабочим специальностям. Так, заводу «Вистан» нужен машинист крана (800 рублей), магазину «Грин» — грузчик (от 980 рублей), облагросервису — электрогазосварщик (до 1500 рублей).

Требуются и служащие. Например, «Витебские ковры» ищут эколога. Зарплата — до 1200 рублей. Плюшки: «полный соцпакет, общежитие, бесплатные услуги спортивного комплекса и библиотеки, возможность участия во множестве общественных мероприятий».

Нужен директор в один из витебских магазинов «Доброном». Зарплата: 1600-1800 рублей. Бонусы: “дисконтная карта с 6% скидкой в магазинах «Доброном» и «Копеечка»; корпоративная мобильная связь; санаторно-курортное лечение и оздоровление; посещение бассейна, спортзала со скидкой”.

«Витебскому меховому комбинату» требуется главный бухгалтер. Предлагают от 1500 рублей. Бонусы: полный соцпакет, медстрахование.

JobLab.by: вакансии от предприятий — «пачками», есть и заманчивые зарплаты

Сайт «JobLab.by — работа в Беларуси» помогает в бесплатном поиске и размещении вакансий и резюме. Тут, как правило, работодатели размещают вакансии «пачками».

Хорошие зарплаты обещает ООО «СтройТоргСервис». Плотникам, монтажникам, дорожным рабочим, газоэлектросварщикам — от 2500 рублей. Но вот инженеру ПТО — от 1200 рублей.

ОАО «Ника» разместила целый «веер» вакансий. Предприятие ищет кухонного рабочего (зарплата от 600 рублей), кондитера (от 900 рублей), охранника (до 700 рублей), комплектовщика товаров (до 1200 рублей), водителя (900 рублей), продавца (от 700 рублей), уборщика (до 600 рублей), грузчика (до 750 рублей).

Ряд работников нужен и ООО «Белдверь»: мастер цеха (от 2000 рублей), конструктор (от 1700 рублей), снабженец (1000-1500 рублей), оператор станков ЧПУ (1300-2000 рублей), шлифовщик по дереву (от 1000 рублей), менеджер по продажам (от 1200 рублей), рабочий на пилораму (от 800 рублей).

Из любопытного на этом сайте. Встретилась вакансия «администратора-конфликтолога» в кафе «Дворик». Зарплату не указывают, она «договорная». Специалист по урегулированию конфликтных ситуаций должен координировать работу персонала, разрешать конфликтные ситуации. Требования: хорошая физическая форма, отсутствие вредных привычек.

Поиск работы и подработки в мессенджерах

Возможно, кому-то поможет найти работу телеграм-канал “Работа в Витебске”. В нем 3,3 тысячи подписчиков.

Здесь каждый день появляются новые объявления. Так, 30 октября, в частности, искали кондитера в знаменитую витебскую “Кофейню” (от 900 рублей, это должен быть человек, который “горит своей работой”, швею-портного в новый цех пошива (от 1000 рублей), главного инженера-энергетика в сельхозпредприятие “Липовцы” (от 1200 рублей), таксиста в сервис “Натали 163” (900 рублей).

Есть специальная группа и в Viber — “Подработка/Работа. Витебск” с почти 37 тысячей подписчиков.

Здесь публикуют вакансии от предприятий. Но чаще — частные объявления о поиске разных специалистов. Если вам нужен разнорабочий, сантехник, грузчик, курьер, — вам сюда. Если вы строитель, водитель и вообще человек с руками, но временно остались без работы, то поискать подработку через эту группу — тоже вариант.

Что предложат на ближайшей городской “ярмарке вакансий”

Управление по труду, занятости и соцзащите населения горисполкома проводит «ярмарки вакансий». Ближайшая состоится в четверг, 2 ноября, в 10.00.

Работу в основном предложат коммунальные предприятия: «Гордормост», «Витебский Зеленстрой», «Горсвет», ЖРЭТ, «Спецавтобаза», «Специализированный комбинат гражданского обслуживания», «Витебское предприятие котельных и тепловых сетей».

Будут также вакансии от фабрики «Василина» (изготавливает чулки и носки) и ЛТП №9 на Гагарина.

Предложат работу и горожанам с инвалидностью. Можно устроиться в территориальные центры соцобслуживания, учреждения образования и другие организации.

Соискателей ждут по адресу: улица Богдана Хмельницкого, 10, актовый зал. Дополнительная информация — по телефону: 8 0212 36-25-09.

Что говорит статистика

В третьем квартале 2023 года уровень занятости населения Беларуси составил 67,7%, а уровень безработицы — 3,4% от численности рабочей силы. Это данные выборочного обследования домашних хозяйств по проблемам занятости населения, которое провел Белстат.

Среди женщин в трудоспособном возрасте уровень занятости и безработицы составляет 84,4% и 2,9% соответственно. Среди мужчин — 83,4% и 3,9%.

Занятость горожан чуть выше, чем у сельчан (84,5% против 81,7%). В городах немного ниже и безработица, чем в сельской местности (3,4% против 3,5%).