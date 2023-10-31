На переходе у гимназии №2 в Витебске сбили школьницу. Видео

Іван Дзедушкін • 31/10/23 15:39 • Здароўе

Среди бела дня на пешеходном переходе и гимназии №2 Витебска легковушка сбила 11-летнюю девочку.



ДТП произошло 31 октября в 12:40. Водитель автомобиля «Geely» при проезде нерегулируемого пешеходного перехода не предоставила преимущество в движении ребенку, пересекавшему проезжую часть Комсомольской улицы.

Судя по видео с видеокамеры наблюдения гимназии, опубликованному ГАИ, школьница переходила улицу с левой для водителя стороны улицы, встречный транспорт при этом остановился у «зебры», чтобы пропустить пешеходов.

После дорожно-транспортного сообщения девочку передали медикам для обследования. По словам очевидцев, пострадал также ее портфель, который попал под колеса машины.

По факту наезда на ребенка проводится проверка.