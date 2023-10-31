Житель Витебска сгорел минувшей ночью в деревне Белики

Зоя Машэка • 31/10/23 15:16 • Здарэнні

Ночью 31 октября в деревне Белики Витебского района произошел пожар с гибелью человека.



Пожарным о горящем доме сообщили в 1:06, к их приезду здание горело открытым пламенем, часть крыши уже обрушилась.

Во время тушения пожара и разбора обрушившихся конструкций бревенчатого дома, спасатели нашли тело 57-летнего мужчины, владельца жилища, который постоянно живет в Витебске, но ночевал в своем деревенском доме.

В результате пожара огнем в доме были уничтожены крыша и потолок, повреждены стены и имущество. Также поврежден стоящий рядом с домом внедорожник «Mitsubishi Pajero Sport», принадлежащий витеблянину, сообщается пресс-службой МЧС.

По факту пожара проводится проверка, причина пожара устанавливается.

Напомним, что 29 октября три человека погибли на пожаре в Оршанском районе.