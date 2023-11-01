В Витебске задержали мужчину, который хранил дома «наган» с патронами

Іван Дзедушкін • 01/11/23 16:06 • Крымінал

Задержан 47-летний витеблянин, у которого дома обнаружили револьвер и патроны к нему.



В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска Октябрьского РОВД в доме задержанного обнаружен и изъят револьвер системы и шесть патронов.

Судя по фото (зачем-то зеркально перевернутого) витеблянин хранил у себя револьвер системы Нагана образца 1895 года (модификации 1930 года) советского производства.

Милиция уточняет, что житель Витебска и ранее привлекался к ответственности за незаконное хранение оружия.

В отношении задержанного витеблянина следователи возбудили уголовное дело за незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, сообщает пресс-служба УВД Витебского облисполкома.

Если витеблянина будут судить на 3 части статьи 295 УК, ему грозит от 2 до 10 лет лишения свободы.