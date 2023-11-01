В Витебской области довели до 6 количество мест для перецепки фур и перегрузки товаров

Ігар Арцюх • 01/11/23 14:07 • Эканоміка

В зоне деятельности Витебской таможни сейчас действует 6 мест для осуществления операций по перецепке транспортных средств и перегрузке товаров.



С 2022 года на территории Витебской области существовало четыре таки пункта: перегрузка и перецепка были возможны в пункте таможенного оформления «Полоцк-Стекловолокно» и открытой площадке ТУП “Белтехносервис” (Новополоцк, Рижскийпереулок, 4, для крупногабаритных грузов), а только перецепка также в зонах ожидания системы электронной очереди транспортных средств для въезда в автодорожные пункты пропуска Григоровщина и Урбаны.

Согласно постановление Совмина от 24 октября в зоне деятельности Витебской таможни появились два новых пункта: для перегрузки перецепки — склад временного хранения автодорожного пункта пропуска Урбаны (N СВ0703/0000291), для перегрузки — временная зона таможенного контроля ТУП «Белтехносервис№ (Новополоцк, Промышленная улица, 2Б).

С 26 октября эти новые пункты работают в круглосуточном режиме, сообщает пресс-служба ГТК.