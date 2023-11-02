Уже ниже -1 °C — в Витебской области опускается температура

Сяржук Серабро • 02/11/23 23:18 • Экалогія

К позднему вечеру 2 ноября в ряде мест Витебской области температура атмосферного воздуха опустилась ниже нуля. Ночью и утром будет еще холоднее.



В 22:40 на юге и севере Витебщины — в Березинском заповеднике и Езерище — столбик термометра упал до отметки -1,2 °C. Температура ниже нуля также отмечалась на метеостанции в Сенно, там в это время было -0,2 °C, а к 22:50 похолодало до -0,3 °C, в Орше в это время столбик термометра опустился до -0,2 °C.

В 23:00 в Берзинском заповеднике было уже -1,2 °C, также температура ниже нуля упала в Россонах — -0,2 °C.

В остальном по области температура немного выше нуля, в Витске отмечается +1,3 °C. Теплее всего в Докшицах, там +2,3 °C.

Синоптики при этом о заморозках не предпреждают, по их прогнозам 3 ноября местами ожидается усиление ветра порывами со скоростью до 18 метров в секунду.