Из-за пожара в общежитии в Новополоцке пришлось эвакуировать 83 человек. Видео

Зоя Машэка • 03/11/23 14:20 • Здарэнні

83 жильца, в том числе 13 детей, были эвакуированы из горящего общежития ЖРЭТ в Новополоцке вечером 2 ноября.



Высотное здание на улице Блохина загорелось 21:39. Приехавшие на вызов пожарные обнаружили, что из одной и комнат на 11-м этаже идет дым. 51-летней хозяйки комнаты на момент пожара дома не было.

Из-за загорания в здании общежития сработала речевая система оповещения, спасатели эвакуировали 83 человека, из них 13 детей, никто не пострадал.

В комнате общежития закопчены стены и потолок, повреждено имущество. По факту пожара проводится проверка, причина устанавливается. Рассматривается версия – неосторожное обращение с огнем, сообщается пресс-службой МЧС.