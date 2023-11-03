Температурные качели — после рекордного тепла в Витебской области ударили морозы

Сяржук Серабро • 03/11/23 15:02 • Экалогія

1 ноября в Витебской области был установлен суточный рекорд максимума температуры, а уже 3 ноября температура опускалась до -2,6 °C.



До +13 °C прогрелся атмосферный воздух в Витебске 1 ноября, что стало рекордом для этого дня за 68 лет наблюдений. Предыдущий рекорд для первого дня был установлен в 1968 году и составлял +12,6 °C, в том же году 2 ноября зафиксирован абсолютный рекорд максимальной температуры для ноября — +14,9 °C.

В ночь с четверга на пятницу в Витебской области сразу сильно похолодало, практически по всей восточной части наблюдались заморозки.

Холоднее всего 3 ноября было в Березинском биосферном заповеднике, где на местной метеостанции столбик термометра опустился до -2,6 °C. На втором месте Езерище с -1,9 °C, бронза у Верхнедвинска — -1,7 °C.

Также ниже нуля было в Россонах — -0,9 °C, Орше и Полоцке — -0,8 °C, Лепеле — -0,7 °C, Сенно — -0,6 °C.

В самом областном центре, правда, было на полградуса выше нуля. При этом, например, в 1966 году в этот день в Витебске температура опускалась до -12,2 °C.