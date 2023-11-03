В Полоцком районе рейсовый автобус задавил возле остановки женщину

ННВ • 03/11/23 23:36 • Здарэнні

42-летняя женщина погибла из-за наезда автобуса, который сдавал задом на остановке в Полоцком районе.



ДТП произошло вечером 2 ноября около 19:40 на 10-м километре автодороги «Полоцк – Дретунь – Труды – Владимировка». На остановочном пункте «Жихари» водитель автобуса «ПАЗ» включил заднюю скорость и совершил наезд на пешехода.

Женщина в момент наезда вышла на проезжую часть, сообщает областная ГАИ. В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход получила тяжелые травмы, женщину доставили в больницу, но спустя примерно сутки она умерла, несмотря на усилия медиков.