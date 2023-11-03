В Витебске отменили десятки рейсов пригородных автобусов — из-за сокращения пассажиропотока
ОАО «Витебскоблавтотранс» объявило об оптимизации расписания пригородных автобусов из-за уменьшения пассажиропотока.
В связи с наступлением осенне-зимнего периода в сетку пригородных маршрутов вносятся некоторые изменения.
С 1 октября по следующим рейсам пригородных маршрутов сокращена транспортная работа:
- «Витебск-Дрюково (дачи)» с временем отправления от Автовокзала г. Витебска 9-20 по понедельникам, вторникам, средам, четвергам;
- «Витебск-Дрюково (дачи)» с временем отправления от Автовокзала г. Витебска 9-00 по воскресеньям;
- «Витебск-Дрюково (дачи)» с временем отправления от Автовокзала г. Витебска 13-40 по будням;
- «Витебск-Дрюково (дачи)» с временем отправления от о.п. Медцентр 18-45 ежедневно;
- «Витебск-Ранино (дачи)» с временем отправления от о.п. Медцентр в 7-15 по будням;
- «Витебск-Ранино (дачи)» с временем отправления от Автовокзала г. Витебска в 17-40 ежедневно;
- «Витебск-Лятохи» с временем отправления от Автовокзала г. Витебска 6-45 по выходным;
- «Витебск-Лятохи» с временем отправления от Автовокзала г. Витебска 08-00 по будням;
- «Витебск-Лятохи» с временем отправления от Автовокзала г.Витебска 17-55 ежедневно;
- «Витебск-Кузнецово(дачи)» (перевозчик: участок Бешенковичи ОАО «Витебскоблавтотранс») с временем отправления от Автовокзала г. Витебска 18:50 по воскресеньям.
- «Витебск-Волосово» с временем отправления от автовокзала г. Витебска в 11:05 по субботам и воскресеньям;
- «Витебск-Коммунарка» с временем отправления от автовокзала г. Витебска в 19:30 по субботам.
Также с октября сокращены следующие рейсы:
- «Витебск-Дрюково (дачи)» с временем отправления от Автовокзала г. Витебска 9-20 по пятницам;
- «Витебск-Дрюково (дачи)» с временем отправления от Автовокзала г. Витебска 9-00 по субботам;
- «Витебск-Дрюково (дачи)» с временем отправления от Автовокзала г. Витебска 14-00 по выходным;
- «Витебск-Ранино (дачи)» с временем отправления от о.п. Медцентр в 7-15 по выходным.
- с06.11.2023г. отменяются рейсы по маршруту «Витебск-Кузнецово(дачи)» (перевозчик: участок Бешенковичи) с временем отправления от Автовокзала г. Витебска 07:47 по субботам;
А с 8 ноября будут внесены следующие изменения:
- отменяются рейсы по маршруту «Витебск-Клиши-2» с временем отправления от Автовокзала г. Витебска 7-45 по средам и субботам (перевозчик: участок Сенно); 9-25 по воскресеньям; 17-20 по средам; 15-04 по субботам и воскресеньям.
-
отменяются рейсы по маршруту «Витебск-Дрюково(дачи)» с временем отправления от о.п. Медцентр 8-00 ежедневно и от Автовокзала г. Витебска 15-40 по будням и 15-34 по выходным.
- отменяются рейсы по маршруту «Витебск-Ранино(дачи)» с временем отправления от о.п. Медцентр в 9-30 ежедневно и от Автовокзала г. Витебска в 14-55 ежедневно.
- отменяются рейсы по маршруту «Витебск-Лятохи» с временем отправления от Автовокзала г. Витебска 9-50 ежедневно, 14-45 по будням, 16-02 по выходным.
- отменяются рейсы по маршруту «Витебск-Скрыдлево» с временем отправления от Автовокзала г. Витебска 9-30 по понедельникам-субботам и 9-55 по воскресеньям.
- отменяются рейсы по маршруту «Витебск – Лососино» с временем отправления от автовокзала г. Витебска 7.45 по субботам, 18.15 по воскресеньям.
- будут выполняться рейсы по маршруту «Витебск – Копти» с временем отправления от автовокзала г. Витебска 7.45 по субботам и 18.15 по воскресеньям.
- рейсы по маршруту «Витебск – Сокольники» с временем отправления от автовокзала г. Витебска 7.25 и 17.20 по пятницам, субботам и воскресеньям будут выполняться без заезда в н.п. Дреколье.
- рейсы по маршруту Витебск – Жигалово с временем отправления от автовокзала г. Витебска в 7.45 по вторникам, четвергам и субботам будут выполняться без заезда в с/т Михали, Белянка в прямом направлении.
- рейсы по маршруту Витебск – Зароново с временем отправления от автовокзала г. Витебска в 18.00 по вторникам и четвергам будут выполняться без заезда в Михали в обратном направлении.
- рейсы по маршруту Витебск – Мишневичи с временем отправления от автовокзала г. Витебска в 16.00 по вторникам, четвергам и субботам будут выполняться без заезда в с/т Белянка в обратном направлении.
- рейсы по маршруту Витебск – Жигалово с временем отправления от автовокзала г. Витебска в 9.45 по воскресеньям будут выполняться без заезда в с/т Михали, Белянка в прямом направлении.
- отменяются рейсы по маршруту Витебск – Белянка с временем отправления от автовокзала г. Витебска в 18.00 с заездом в Михали в обратном направлении по воскресеньям.
- рейсы по маршруту Витебск – Застаринье с временем отправления от автовокзала г. Витебска в 6.25 ежедневно будут выполняться через Замошенье, Васильки в обратном направлении.
- рейсы по маршруту Витебск – Застаринье с временем отправления от автовокзала г. Витебска в 14.20 ежедневно будут выполняться через Замошенье, Васильки в прямом направлении.
- на рейсах по маршруту Витебск – Застаринье с временем отправления от автовокзала г. Витебска в 6.25 по вторникам и воскресеньям отменяются заезды в Воеводки в обратном направлении.
- на рейсах по маршруту Витебск – Застаринье с временем отправления от автовокзала г. Витебска в 14.20 по вторникам и воскресеньям отменяются заезды в Воеводки в прямом направлении.
- на рейсах по маршруту Витебск – Застаринье с временем отправления от автовокзала г. Витебска в 6.25 по средам и субботам отменяются заезды в Луговые в обратном направлении.
- на рейсах по маршруту Витебск – Застаринье с временем отправления от автовокзала г. Витебска в 14.20 по средам и субботам отменяются заезды в Луговые в прямом направлении.
ОАО «Витебскоблавтотранс» призывает пассажиров быть внимательными при планировании поездок.