Банки с тушенкой разлетелись по всему цеху — СК опубликовал фото с Оршанского МКК, где сорвало крышку автоклава и травмировало 5 человек

ННВ • 04/11/23 18:55 • Здароўе

А автоклаве произошел срыв крышки с выбросом пара, воды, а также металлических банок с консервированной продукцией Оршанского МКК, пострадали пятеро работников, двое из них в реанимации.



Напомним, что инцидент на Оршанском мясоконсервном комбинате произошел 1 ноября. По предварительной информации сотрудница мясокомбината работала с автоклавом, в котором стерилизовалась тушенка. При попытке охлаждения оборудования произошел выброс пара, находящегося под высоким давлением.

В автоклаве произошел срыв крышки с выбросом пара, воды, а также металлических банок с консервированной тушенкой. Это повлекло причинение телесных повреждений пяти работникам, находившимся в непосредственной близости к автоклаву.

Среди потерпевших 50-летний мужчина и четыре женщины в возрасте от 31 года до 55 лет. Два человека находятся в реанимации, один из них в тяжелом состоянии.

Следователи провели повторный осмотр места происшествия, изъяли механизмы контроля давления и температуры аварийного сброса пара. В настоящее время для установления объективной картины произошедшего допрашиваются свидетели, изучается техническая документация.

Следственным управлением УСК по Витебской области возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 306 УК — нарушение правил охраны труда, сообщает официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.