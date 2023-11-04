Туман, дождь и 8-балльный ветер — Витебщину ожидает английская погода

ННВ • 04/11/23 23:13 • Экалогія

В воскресенье из-за тумана в Витебской области видимость на дорогах упасть до 100 метров, при этом возможны сильные дождь и ветер.



Ночью 5 ноября по восточной половине Витебской области и в Витебске ожидаются сильные дожди.

По западной части области ночью и утром возможен туман, видимость в тумане будет ограничена 100-500 метрами.

При этом по прогнозам синоптиков по востоку ожидается усиление юго-восточного ветра порывами до 15-20 метров в секунду или до 8 баллов по шкале Бофорта (очень крепкий ветер).