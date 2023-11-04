В Витебске детей насиловал преподаватель творческой студии, а в Орше — россиянин, дававший уроки игры на музыкальных инструментах

Іван Дзедушкін • 04/11/23 14:44 • Здарэнні

Один обещал сделать известными артистами, а другой научить играть на музыкальных инструментах — педофилов задержали в Витебске и Орше.



Во время занятий в творческой студии одного из учреждений областного центра преподаватель насиловал учащихся. Мужчина совершал насильственные действия сексуального характера в отношении малолетних, обещая при этом поставить высокие оценки и сделать из них высококвалифицированных артистов.

По результатам проверки силовиками было установлено 5 жертв преподавателя творческой студии.

Другой случай педофилии был выявлен в Орше. Гражданин Российской Федерации с 2020 года, находясь в своем музыкальном магазине, приглашал покупателей не только приобретать музыкальные инструменты, но и брать у него платные уроки по игре на них. В рамках таких занятий мужчина совершал действия сексуального характера в отношении детей, сообщает пресс-служба УВД Витебского облисполкома.