В Витебске задержали студентку-вебкамщицу. Ее обвиняют в создании порностудии

Іван Дзедушкін • 04/11/23 23:49 • Культура

26-летняя студентка одного из ВУЗов Витебске задержана за изготовление и распространение порнографии.



По версии силовиков, девушка два года назад организовала у себя дома студию для изготовления порнографических материалов со своим участием.

Студентка выкладывала свои пикантные фото и видеоролики на специализированных сайтах и в Telegram.

По месту жительства девушки провели обыск в ходе которого в качестве улик были изъяты эротическая одежда и некий «тематический реквизит». Три интернет-ресурса, на которых витеблянка публиковала свой контент, уже заблокированы и больше недоступны с территории Беларуси.

А в отношении самой студентки возбудили уголовное дело за изготовление и распространение порнографических материалов, сообщает пресс-служба МВД.